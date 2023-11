Le tabou de la stérilisation volontaire chez les femmes

Surtout, elle sent au fond d’elle-même que la maternité n’est pas pour elle. «Je n’ai jamais eu ce désir, pas besoin d’aller chercher telle ou telle cause. Je ne suis pas malheureuse et je n’ai pas peur de vieillir seule», lance-t-elle.

Non merci, pas d’enfant

Le profil de Nadia reste rare, mais la parole se libère.

«Nous voyons plus de femmes dans la vingtaine qui veulent mettre un terme à leur fertilité, confirme la Dre Diane Francœur, directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC). Elles ont moins peur qu’avant d’afficher leurs droits et revendiquent haut et fort leur choix.»

Les motivations sont diverses, selon une étude coécrite par Marie-Alexia Masella, doctorante à l’Université de Montréal. Certaines préfèrent se concentrer sur leur carrière et leur relation avec leur partenaire.

D’autres voient un enfant comme un poids qui coûte cher. Elles refusent de se voir imposer l’éducation et la gestion du quotidien.