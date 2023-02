Le sport chez les jeunes francophones: un enjeu communautaire

«On parle en français à la maison, et quand on cherche des leçons de natation, on cherche d’abord à leur en offrir en français parce que ma fille de 4 ans, surtout au début, ne parlait et ne comprenait que le français, donc on ne pouvait pas la mettre dans un cours en anglais», indique Chantal Young, installée au Manitoba.

Cette mère de famille connaît d’autant mieux le sujet qu’elle occupe, depuis janvier 2020, le poste de directrice générale de Sports en français, un organisme franco-manitobain qui dispose d’un double mandat: «le sport et unir la francophonie manitobaine».

«On veut voir les francophones se rassembler autour du sport», indique Chantal Young.

Sortir le français de l’école

«Nous, on veut pratiquer le français», assure Jean-Pierre Boué, qui a créé le club de soccer Franco Foot en 2007, à ce jour la seule section de son Association sportive des francophones du Grand Toronto.

«Dans un pays comme le nôtre, la deuxième mission, en dehors de la mission sportive, c’est quand même de développer la langue française pour les francophones», poursuit-il. «L’idée ce n’est pas de s’opposer aux anglophones; c’est de permettre à tout le monde de parler français.»