La ringuette lance et compte… auprès des filles

Mariève Vandervoort fait partie des 30 000 personnes au Canada qui jouent à la ringuette.

Ce sport féminin est né il y a soixante ans à North Bay, en Ontario. Derrière le concept, Sam Jack qui l’a conçu pour ses filles, déclarées persona non grata sur les patinoires de hockey. «C’est né en réaction au sexisme envers les femmes», considère Mariève Vandervoort.

«Miser sur le collectif»

Sur la glace, deux équipes féminines s’affrontent à six contre six : une joueuse de centre, deux ailières, deux défenseures, et une gardienne de but. Si ces positions sont les mêmes qu’au hockey, la ringuette s’en distingue par bien des aspects.

Elle se pratique avec un anneau plutôt qu’une rondelle, et toute mise en échec est interdite. À l’approche des deux lignes bleues qui divisent la glace en trois parties, les joueuses ont également l’obligation de passer l’anneau à une coéquipière.

«C’est beaucoup plus rapide et collaboratif que le hockey. Si l’on veut gagner, on doit miser sur le collectif et ne jamais arrêter de se faire des passes», souligne Geneviève Belliveau, joueuse de ringuette depuis douze ans, étudiante en éducation physique à l’Université de Moncton.