Le Sénat canadien a-t-il trouvé son indépendance?

Et ce travail entraîne des discussions et du respect, poursuit-il. «Je trouve que là-dessus, on est plus intéressants que la Chambre des communes.»

Un sénat «atomisé»

Serge Joyal faisait partie du groupe de sénateurs exclus du caucus libéral en 2014. Selon lui, la réforme «paraissait bien sur papier», mais pose des problèmes en pratique.

«Quand vous n’avez pas la force d’un parti politique pour tenir tête au gouvernement dans le débat public, vous atomisez les individus, explique-t-il. Ils peuvent se réunir en groupe comme ils le font actuellement, mais la règle d’or de leur positionnement est que chacun est libre de voter comme il veut.»

«En d’autres mots, on a exclu ce qui fait la force essentielle d’un parti politique: le vote du groupe.»

Serge Joyal raconte que l’individualisation des sénateurs a créé un déséquilibre dans les rapports de pouvoirs entre les deux chambres. Les sénateurs sont seuls et plus vulnérables face à l’influence politique.