Le secret des centenaires dans leurs cellules?

Centenaires résilients

Il est certain qu’à travers le temps, se sont accumulées les anecdotes de centenaires ayant démontré une résilience étonnante.

Le biologiste spécialiste des cellules souches George Murphy, de l’Université de Boston, donne en exemple l’une de ces personnes, parmi la cinquantaine auprès desquelles on a prélevé un échantillon de sang ou de peau, qui s’était remise de la grippe espagnole il y a plus d’un siècle, et qui s’est récemment remise de la covid.

Certes, il n’est pas impossible que de tels cas de «résilience» relèvent du pur hasard statistique. Mais la possibilité qu’il y ait plutôt une cause génétique que l’on pourrait ainsi découvrir suffit amplement à justifier la création de cette banque, commentent des experts dans un reportage de la revue Nature.