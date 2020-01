Le secret de Gwyneth Paltrow: faire parler d’elle

Les nombreuses critiques dont a été l’objet l’actrice Gwyneth Paltrow, pour ses produits pseudoscientifiques, n’ont pas empêché sa compagnie de grossir. En fait, ces critiques ont peut-être même aidé sa compagnie à grossir.

Le cycle peut sembler familier, écrit le magazine de vulgarisation scientifique Undark: une célébrité fait une déclaration; des experts, interviewés par les médias, apportent des preuves comme quoi c’est une fausseté; plutôt que de s’en excuser, la célébrité rejette ces critiques — et reçoit dans le processus une quantité de publicité gratuite.

Gwyneth Paltrow elle-même, dans un portrait que lui consacrait le New York Times Magazine en 2018, disait que de tels «feux d’artifices culturels» lui permettaient de «monnayer des clics».

La guérison par «l’énergie»

Les critiques viennent de reprendre de plus belle, avec l’annonce d’un partenariat avec Netflix: l’émission mettra en vedette l’actrice et ses collègues de sa compagnie Goop, explorant une série de «pratiques alternatives de guérison», incluant la «guérison par l’énergie», l’exorcisme et les médiums.