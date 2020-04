Le Réveil cette semaine: spectacle international et talk-shows en direct

Cette semaine, la plateforme franco-ontarienne Le Réveil, en direct sur Facebook, Instagram et sur son application mobile, vous invite à un spectacle international et à ses émissions d’infodivertissement.

L’écho d’Évelyne

Ce mardi 21 avril à 13h, Évelyne rencontra la jeune Autochtone Andréa Goulet résidant dans la réserve de Nipissing. Elles discuteront de la fierté autochtone et de réconciliation. De plus, Évelyne présentera et commentera l’épisode 4 de la série documentaire Le Nouveau Monde de Champlain produit par L’écho d’un peuple intitulé «Du Nipissing à la Mer Douce».

Art

Ce même mardi soir à 19h, William Burton vous invite dans l’univers artistique de la Fransaskoise Zoé Fortier. Ils aborderons des questions d’actualité concernant l’importance de la diversité linguistique des productions en direct sur le web, de la notion du capitalisme et celle de la globalisation.

«La création du contenu numérique en français, c’est une façon d’habiter et d’exister le monde pour assurer une meilleure représentation et une vitalité linguistique culturelle francophone», souligne Zoé Fortier.

Spectacle international

Mercredi le 22 avril à midi, William Burton et Vanessa Fantinel, animatrice du média belge Panikabaret, vous convie au rendez-vous musical de l’auteur-compositeur-interprète belge Camille Pier alias Nestor et du chanteur albertain Cesar Sympa.