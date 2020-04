Le Réveil cette semaine: spectacle international et talk-shows en direct

Ses invités seront Pier Rodier, le fondateur et le directeur artistique de ce théâtre, et la comédienne Marie-Thé Morin, la co-fondatrice et une fidèle associée artistique du Vox Théâtre.

Pier Rodier mentionne que pendant ce direct, il partagera avec les gens «les bons coups et les grands moments des 40 ans du parcours de Vox Théâtre. C’est 54 spectacles, 543 stages et ateliers, 2 372 représentations, 298 612 spectateurs, 112 interprètes et 162 concepteurs.»

Spectacle international

Ce mercredi 15 avril à l’heure du dîner, William Burton et Vanessa Fantinel, animatrice du média belge Panikabaret, présenteront les performances musicales de la formation d’Ottawa Moonfruits et du chanteur belge Kùsylarsen, et de sa complice de scène, Alice Vande Voorde.

Alex Millaire, le chanteur de la formation folk d’Ottawa Moonfruits, vous invite dans son univers musical en toute intimité. «Venez rêvasser avec nous mercredi. On commence notre petit périple dans notre village fictif de Ste-Quepart pour atterrir dans la lande de notre prochaine œuvre Salt, celui-ci dans la langue de Shakespeare.»

Kùsylarsen et sa complice, Alice Vande Voorde, vous convient à un rendez-vous musical virtuel et interpréteront plusieurs chansons écrites au bord des berges du fleuve Saint-Laurent.