Le Réveil cette semaine: spectacle international et talk-shows en direct

La plateforme franco-ontarienne Le Réveil est en direct sur Facebook, Instagram et sur son application mobile pour vous divertir pendant la période de confinement. Cette semaine, elle présentera un spectacle international et plusieurs émissions d’infodivertissements en direct.

L’écho d’Évelyne

Dans son émission en direct, le mardi 7 avril à 13h, Évelyne présentera et commentera l’épisode intitulé Le rideau se lève sur un Nouveau Monde de la web-série Le Nouveau Monde de Champlain produite par L’écho d’un peuple.

De plus, elle recevra l’auteur-compositeur-interprète franco-ontarien Brian St-Pierre, afin de discuter de musique et de fierté francophone.

Cinéma

Mardi soir à 20h, William Burton conversera avec le réalisateur du film Noël en boîte, Jocelyn Forgues, et avec les comédiens Janick Hébert, Hélène Dallaire, Vincent Poirier et Stef Paquette, de l’importance des productions filmographiques franco-ontariennes et des coulisses du film, sorti en 2017.