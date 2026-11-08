Retour triomphal d’Angine de Poitrine à Toronto

Khn de Poitrine
Khn de Poitrine sur la scène du History le 5 novembre dernier. Photo: Chris Young
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Publié 08/11/2026 par Cindy Caron

Le duo de math-rock expérimental québécois et phénomène de l’heure, Angine de Poitrine, était de retour à Toronto le 5 novembre.

Après s’être produit dans la Ville reine à cinq reprises durant l’été, le groupe foulait cette fois-ci les planches de la salle History, transformée en épicentre vibrant du rock indépendant. Un retour très attendu qui affichait complet.

Il y a des soirées où la musique dépasse le cadre d’un simple concert pour devenir une véritable démonstration de force culturelle et de communion. Le public, composé autant d’amateurs avertis que de mélomanes torontois curieux de découvertes audacieuses, a répondu présent avec un enthousiasme débordant.

Khn et Klek montent sur scène

À 21h précises, sous les acclamations du parterre, Angine de Poitrine a fait son entrée sur scène pour entamer ce qui allait devenir une heure et quart de pure décharge d’énergie.

Après quelques étirements et plusieurs signes de triangle, le groupe a ouvert les hostilités.

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La ténébreuse Angor a debuté le concert instaurant d’emblée une atmosphère électrique et théâtrale. La précision rythmique et la hargne contenue du morceau ont immédiatement saisi l’auditoire.

Sans laisser le temps de reprendre son souffle, la formation a enchaîné avec Yor Zarad, confirmant la virtuosité et la complicité organique qui unissent ses musiciens.

Angine de Poitrine
Le groupe très attendu s’est produit dans une salle comble. Photo: Chris Young

L’apparition surprise d’un troisième membre

L’un des moments les plus mémorables et inattendus de la soirée s’est produit par la suite. Une apparition surprise, sur un morceau inédit, d’un troisième extra-terrestre à picots.

L’invité au costume excentrique est venu accompagner le groupe en jouant du triangle sur une nouvelle pièce. Ce clin d’œil absurde et jubilatoire a fait monter d’un cran l’ambiance déjà complètement folle.

Angine de Poitrine
Angine de Poitrine et leur invité spécial. Photo: Chris Young

Un spectacle rodé au quart de tour

Le reste de la prestation s’est déroulé comme une mécanique de précision à haut débit. En naviguant habilement entre le répertoire de leurs opus Vol. I et Vol. II, Angine de Poitrine a livré un enchaînement de morceaux d’une intensité constante.

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Les pièces Tamebsz et Mata Zyklek ont étalé des textures de guitares abrasives, tandis que l’interprétation poignante d’Ababa Hotel a fait monter l’énergie encore plus.

La fin du spectacle a pris des allures de rouleau compresseur sonore avec la groovy Sarniezz, suivie de la fulgurante Fabienk. Enfin, c’est avec Sherpa que le groupe a scellé sa prestation, laissant le public torontois dans un état d’exaltation complète.

Klek de Poitrine
Le batteur Klek de Poitrine fait le signe du triangle à la foule. Photo: Chris Young

Le buzz ne s’estompe pas pour Angine de Poitrine

À peine de retour d’une tournée européenne, Klek et Knh de Poitrine reprennent la route en novembre et décembre pour une série de spectacles à guichets fermés aux États-Unis. La tournée mondiale 2027 récemment annoncée suscite également un engouement incroyable.

« Je trouve ça extraordinaire que ça arrive à un band comme eux. C’est vraiment mérité et ça fait tellement de bien de voir un groupe avec un son unique qui sort autant des sentiers battus réussir de la sorte », dit Patrick Labbé, de chez DOZE et directeur général du Phoque OFF, festival de musique émergente et alternative de la ville de Québec, qui a été un tremplin pour Angine de Poitrine.

« Le duo sait très bien ce qu’il fait, il travaille fort et il a une équipe extraordinaire autour de lui. Ils ont pris le temps de bâtir tout un univers. La guitare micro-tonale leur permet d’aller chercher des sons qu’on entend rarement, puis le visuel est aussi travaillé que la musique. C’est super singulier et ça parle à du monde partout. »

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Khn de Poitrine
Un première visite à Toronto depuis leur victoire du Prix Polaris en septembre dernier. Photo: Chris Young

Fuudge en première partie

C’est au groupe Fuudge, de Montréal, que revenait la tâche de réchauffer la foule. Les musiciens ont pris d’assaut la scène avec une assurance déconcertante. Loin des prestations d’ouverture timides, le groupe a immédiatement imposé sa signature sonore. Ils ont offert un rock stoner lourd, teinté de grunge et psychédélique et porté par un son particulièrement massif.

Chaque riff semblait calibré pour faire trembler les murs de la salle. En l’espace d’une trentaine de minutes d’une densité remarquable, Fuudge a réussi l’exploit de captiver une foule déjà très nombreuse avec son rock francophone.

Cette mise en bouche d’une efficacité redoutable a parfaitement préparé le terrain pour la suite des événements. Une démonstration de toute la richesse et la diversité esthétique de la scène rock actuelle.

Fuudge
Fuudge a offert une solide performance en première partie. Photo: Chris Young

Des mois de collaboration ont mené à cette opportunité en or pour le groupe. « Nous avons confirmé la date à la mi-octobre. J’étais vraiment content que ça se fasse », raconte encore Patrick Labbé, gérant de Fuudge chez DOZE.

« Les deux groupes ont chacun leur son, mais ils partagent un goût pour les gros riffs et les détours un peu weird. Les deux bands ont clairement de fortes influences issues de la musique progressive. Je trouve que ça fait une belle affiche. »

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Profitant de cette vitrine à Toronto pour faire du réseautage, le groupe a invité des agents et des diffuseurs à venir voir le spectacle. « On veut rencontrer du monde avec qui on pourrait monter d’autres dates en Ontario et ailleurs au pays. »

Angine de Poitrine sera de retour à Toronto le 18 juillet alors qu’il sera en tête d’affiche au RBC Amphitheatre. Près de 15 000 billets ont déjà trouvé preneurs pour ce rendez-vous estival à ne pas manquer.

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