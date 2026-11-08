Retour triomphal d’Angine de Poitrine à Toronto

Le duo de math-rock expérimental québécois et phénomène de l’heure, Angine de Poitrine, était de retour à Toronto le 5 novembre.

Après s’être produit dans la Ville reine à cinq reprises durant l’été, le groupe foulait cette fois-ci les planches de la salle History, transformée en épicentre vibrant du rock indépendant. Un retour très attendu qui affichait complet.

Il y a des soirées où la musique dépasse le cadre d’un simple concert pour devenir une véritable démonstration de force culturelle et de communion. Le public, composé autant d’amateurs avertis que de mélomanes torontois curieux de découvertes audacieuses, a répondu présent avec un enthousiasme débordant.

Khn et Klek montent sur scène

À 21h précises, sous les acclamations du parterre, Angine de Poitrine a fait son entrée sur scène pour entamer ce qui allait devenir une heure et quart de pure décharge d’énergie.

Après quelques étirements et plusieurs signes de triangle, le groupe a ouvert les hostilités.