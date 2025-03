Le repreneuriat, «un outil pour faire vivre les communautés francophones»

«L’enjeu est de taille, en l’absence de repreneurs, ces entreprises fermeront. Ça pose la question de la pérennisation du tissu social et économique du Canada, alerte Jean-Michel Mégret. De nombreux savoir-faire risquent de disparaître, de même que des millions d’emplois.»

À cet égard, la directrice principale du Pôle engagement d’Impact ON, en Ontario, Paula Haapanen, s’inquiète du manque d’intérêt porté au repreneuriat.

«On est très préoccupé de faire démarrer et grossir les entreprises, mais on ne pense pas à comment les arrêter et les transmettre, déplore-t-elle. Le repreneuriat est pourtant un outil pour faire vivre les communautés francophones, en particulier dans les régions rurales et isolées.»

Très peu de professionnels anticipent leur succession et «des personnes de 70 ou 80 ans doivent continuer, car elles ne trouvent pas de repreneurs», souligne Jean-Michel Mégret, qui regrette que «le transfert soit peu outillé et se fasse de façon aléatoire».

Peur de parler de repreneuriat

Le directeur général du Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO), François Afane, s’inquiète de l’impact sur les communautés francophones en situation minoritaire : «Si les petites et moyennes entreprises (PME) disparaissent, ça pourrait compromettre le développement de nos communautés, marquer le début de la fin».