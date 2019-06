Le Québec, une destination de choix pour les vacances

5. Escale à Québec

Cette édition 2019 entièrement remise à jour propose des itinéraires de visites, des adresses de restos, cafés, boutiques, bars et salles de spectacle, des plans pour mieux se repérer et les expériences coups de cœur d’Ulysse.

6. Guide de survie des Européens à Montréal

Ce serait le guide le plus perspicace, le plus drôle et le plus utile sur la vie quotidienne à Montréal, écrit par un authentique survivant européen.

7. Plein air et art de vivre : 125 séjours épicuriens au Québec

Voici 125 circuit unique de plein air, qui permettent un réel contact avec la nature environnante, avec des expériences de villégiature et de gastronomie. Un compagnon aussi inspirant que pratique!

8. Explorez la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent

Ce guide Ulysse propose six itinéraires pour découvrir des paysages grandioses et les meilleurs arrêts à faire en cours de route avec des centaines d’adresses triées sur le volet pour des vacances synonymes de nature, de rencontres aux accents régionaux et de découvertes gourmandes.

9. Explorez les Îles de la Madeleine

Seul guide à couvrir de façon aussi détaillée ce bijou touristique du Québec, on y retrouve des centaines d’activités et d’attraits regroupés en vingt listes thématiques, plus cinq itinéraires clés en main, pour explorer les plus beaux secteurs de l’archipel.