Le Québec s’anglicise comme l’Ontario

La Loi 101

Selon le chercheur, les Québécois francophones doivent absolument cesser de vivre avec le «complexe minoritaire» et ne pas avoir peur de faire respecter la Loi 101.

«Il faut respecter l’esprit de la Loi 101 tel que pensé par Camille Laurin.» Selon lui, l’image des «Enfants de la Loi 101», ces nouveaux arrivants qui parlent le français, «est de la poudre aux yeux».

Réveil nécessaire

M. Castonguay peste contre les gouvernements québécois des vingt dernières années. «Pendant 20 ans, le gouvernement a endormi tout le monde. Les allophones envoient leurs enfants à l’école française à reculons.»

Cette tendance doit être freinée le plus tôt possible, conclut le chercheur, pour qui «le Québec est en train de perdre son caractère français. Ça ne peut pas durer longtemps sans réforme linguistique et culturelle».