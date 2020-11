Loi sur les langues officielles VS Loi 101

Favoriser notre francisation implique l’élargissement de nos liens d’affaires avec la francophonie mondiale, mais aussi une planification pertinente en matière d’immigration francophone.

Pour dépasser le mode survie du français au Canada et au Québec, on doit compter sur les immigrants francophones qualifiés, garants de notre économie durable dans les deux langues au Canada, et en français au Québec (seule province officiellement francophone).

Moderniser la Loi sur les langues officielles devrait donc viser à appuyer l’équité économique dans les deux langues, tout en respectant les compétences du Québec.

Économie bilingue

On ne peut dissocier le capital humain du capital économique. Plus de francophones partout au pays sous-tendent une économie plus forte dans les deux langues.

Cela signifie d’augmenter nos cibles d’immigration francophone hors Québec, d’assurer que les immigrants anglophones apprennent le français, et que la Loi 101 soit effectivement solidifiée au Québec.