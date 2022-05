Le Québec des années 1930 rouge et noir

L’auteur souligne comment la moindre marque d’amour, de plaisir ou de tendresse est un péché. «Comme si la vie ne devait être qu’une suite infinie d’obligations et de devoirs, une soumission de corps et d’esprit.»

Les vertus du syndicalisme

Parallèlement, Stan rencontre Alice, une assistante libraire qui l’initie aux vertus du syndicalisme. Elle lui montre comment le clergé est contre le communisme, contre les grèves, opposé aux revendications ouvrières, pour les notables, les financiers et les industriels. Mais Stan n’est pas prêt à abandonner une église (catholique) pour en rejoindre une autre.

Notre jeune protagoniste est subjugué par la beauté et le sourire d’Alice. «Seigneur Jésus Marie, je suis envahi par d’insoutenables tourments. Je ne suis pas amoureux, je suis désespéré. Un désir charnel obsédant, monstrueux, indécent m’emplit le corps et l’esprit.»

Surprise!

Sans dévoiler le soubresaut de l’intrigue, je vous préviens que Stan aura toute une surprise. Moi-même, je ne m’attendais pas à un tel rebondissement, surtout dans les années 1930. Je félicite l’auteur d’avoir osé faire place à la diversité.

Publié aux éditions Tête première, Un automne rouge et noir illustre comment on peut se « projeter dans un avenir qui s’ébauche au-delà du lendemain matin », peu importe les dilemmes et les désillusions de la vie.