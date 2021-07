Le projet de loi C-32 vu par les anglophones du Québec

On n’a pas accès au secteur public fédéral. Dans les institutions qui opèrent au Québec, on est sous-représentés. On a juste à regarder les services correctionnels du Canada: il y a 3800 employés qui y travaillent au Québec, mais à peine 100 sont des anglophones.

Si on regarde les dispositions que le projet de loi 96 propose, les employeurs des petites et moyennes entreprises qui veulent avoir une place sur le marché international, où la langue commune est l’anglais, vont devoir justifier à chaque fois qu’ils voudraient embaucher quelqu’un [et] pourquoi il doit travailler en anglais, même si c’est un francophone.

[Si on prend] une petite entreprise avec 30 employés, en Beauce, qui produit sur le marché international — ceux qui travaillent là-bas sont des francophones — il y aurait certains postes où on aurait besoin que la personne puisse converser et parler en anglais, par exemple. Mais l’employeur va être obligé de justifier pourquoi.

C’est de la paperasse. On sait déjà que, selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), la paperasse, avec les règlements, avec les papiers qui doivent être en remplis par les employeurs, coûte déjà 8 milliards $ par année. Alors, combien en plus ça va coûter avec toute la paperasse que ces compagnies vont maintenant être obligées de remplir pour satisfaire aux dispositions de ce projet de loi 96?

Est-ce que le projet de loi 96 devrait préoccuper les francophones hors Québec?

L’utilisation péremptoire de la clause dérogatoire, comme l’a fait le gouvernement du Québec avec son projet de loi 96, est un danger non seulement pour tous les Québécois, qui verront leurs droits individuels fondamentaux suspendus, mais aussi pour nos confrères et consœurs à l’extérieur du Québec, dans le reste du Canada.

On voit comment ça a incité d’autres gouvernements provinciaux à utiliser la clause dérogatoire, et on s’attend qu’il y en ait qui l’utilisent en matière de langue. Jusqu’à maintenant, ils ne l’ont pas fait, mais c’est un réel danger.