Le potager: de la traite des fourrures à la CoViD-19

Le réservoir intérieur

Afin de limiter les dépenses (et d’éviter le scorbut) dans les postes éloignés, les dirigeants de la CBH préconisent la création de potagers. Les affaires vont bon train et le nombre d’officiers sur le terrain croît constamment, exerçant une pression sur la demande en provisions en provenance de la métropole.

Envoyer des denrées outre-Atlantique pour les employés et leurs familles nécessite cependant beaucoup d’espace de cale et se complexifie avec le développement du réseau dans les terres de la terre de Rupert, en plus de coûter cher.

De l’Angleterre aux forts et aux postes aménagés le long des rivières, les semences, petites et légères, se transportent plus aisément. La Compagnie naissante prévoit déjà envoyer, dans son ravitaillement annuel, des semences de blé, de seigle, d’orge et d’avoine, puis de navets, de pois, de radis, de laitues, de moutarde et de chou.

Savoir-faire autochtone

Dans les forts, les échanges in situ vont au-delà des fourrures. Les Autochtones fournissent des savoirs, du gibier comme la viande de caribou, du riz sauvage, des baies sauvages, du maïs et du pemmican aux petites équipes qui veillent dans les forts de la CBH.

Le savoir-faire des Premières Nations, somme toute peu intégré dans la vallée du Saint-Laurent, fait son chemin chez les coureurs du continent, pour qui il représente la principale source d’approvisionnement.