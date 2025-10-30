Le poste de direction de Radio-Canada en Ontario devient vacant

Radio-Canada
Yvan Cloutier. Photo: archives l-express.ca
Publié 30/10/2025

Yvan Cloutier, qui venait de prendre la direction de Radio-Canada pour tout l’Ontario, est nommé directeur général, Relations gouvernementales et Affaires publiques, pour CBC/Radio-Canada Ottawa.

Il était devenu chef de toute la province à la faveur de la fusion des directions d’Ottawa-Gatineau (son poste) et des régions du reste de l’Ontario (le poste de Zaahirah Atchia à Toronto) en juillet dernier.

Yvan Cloutier succède à Shaun Poulter, qui prendra sa retraite en décembre prochain. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé des relations avec le gouvernement et le Parlement, ainsi que de la gestion des enjeux et des relations avec les médias.

Yvan Cloutier oeuvre au sein de Radio-Canada depuis plus de 30 ans. Il a commencé sa carrière comme journaliste en 1992, avant de devenir premier chef de l’information en 2009, directeur régional de la station d’Ottawa-Gatineau en 2015, et en juillet de toutes les stations de l’Ontario.

«Il s’agit d’une occasion d’emploi inattendue» pour lui, a mentionné Jean François Rioux, directeur général des Médias régionaux à Radio-Canada.

Le poste de direction d’Ottawa-Gatineau et des Régions de l’Ontario sera affiché sous peu.

