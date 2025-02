Le Portail linguistique du Canada: le site à consulter pour mieux rédiger

Le produit vedette des dernières années

L’inclusion vous tient à cœur? Consultez les Lignes directrices et ressources sur l’écriture inclusive. Elles ont été conçues pour aider la fonction publique fédérale et toute autre institution intéressée à adopter une écriture sans discrimination, qu’elle soit liée au genre, à la race, à l’origine ethnique, à la capacité ou à tout autre facteur identitaire.

Plus de 35 organisations fédérales, provinciales et territoriales ont contribué à l’élaboration des Lignes directrices, y compris des réseaux d’équité, de diversité et d’inclusion, et des spécialistes de la langue et des communications.

Ne manquez pas de jeter un coup d’œil à l’Inclusionnaire, un outil pratique qui présente des mots genrés et des pistes de solutions inclusives pour les remplacer.

Une panoplie de rubriques pour apprendre

Une précieuse collection de ressources linguistiques canadiennes! Il s’agit d’un répertoire de ressources gratuites provenant notamment de collèges, d’universités, d’associations professionnelles et d’organismes œuvrant dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Vous y trouverez entre autres des lexiques et des dictionnaires ainsi que de nombreuses ressources sur les langues autochtones, l’apprentissage des langues et les langues des signes.

Le blogue Nos langues, une belle tribune pour vous exprimer sur la langue! Le blogue propose régulièrement de nouveaux billets destinés à toutes les personnes qui s’intéressent à la langue. Les billets sont rédigés autant par des spécialistes de la langue que par des personnes qui ont de l’intérêt pour le sujet. Vous aimeriez écrire dans le blogue Nos langues? Commencez par remplir le formulaire en ligne et l’équipe du Portail linguistique vous accompagnera jusqu’à l’éventuelle publication de votre billet.