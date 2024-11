Le Pop Art s’invite à la Fondation Louis Vuitton à Paris

Ce sont d’ailleurs ses nus qui vont lancer sa carrière, dès 1961 et faire sa notoriété.

Parfois, il se concentre sur une partie du corps tels que les seins, ou encore les pieds et les jambes, comme dans ses séries Bedroom Paintings et Seascape. D’autres fois, il joue sur les formes et contreformes du corps féminin en utilisant des toiles découpées.

Les femmes et leur représentation

Parmi les artistes représentés dans l’exposition, les conservateurs ont fait une large place aux femmes artistes du Pop Art. Cela vient en opposition avec la situation des années 60, alors qu’elles sont souvent oubliées dans les expositions.

Ainsi, on nous rappelle que seulement deux femmes artistes exposent lors de l’exposition First International Girlie Exhibit de 1964 à la Pace Gallery de New York.

Ce sont Roselyn Drexter qui, déjà à l’époque, s’intéressait à la thématique de la violence dans les relations amoureuses.