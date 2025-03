Le Petit Prince au Passe Muraille… en langue des signes

On suivra toutefois le même Petit Prince intemporel, ramoneur de volcans et admirateur de fleurs, à la recherche de nouveaux amis sur la Terre et d’autres planètes.

Cette production réunit une équipe créative qui comprend des chorégraphes de «danse verticale», un projectionniste et, sur scène, les comédiens Landon Krentz, Ebony R. Gooden, Ali Saeedi, Ralista Rodriguez et Hayley Hudson.