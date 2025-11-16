Le parc national Uluru-Kata Tjuta en Australie: bienvenue en terre sacrée

Avec son monolithe iconique, le parc national Uluru-Kata Tjuta est une destination convoitée par les voyageurs du monde entier. Située dans le Territoire du Nord, en Australie, cette région dont la grande ville la plus proche, Alice Springs, se situe à 450 kilomètres, est sacrée pour les Aborigènes.

Le 25 octobre 1985, le gouvernement australien restitue leurs terres aux Anangus, reconnaissant leurs liens étroits avec celles-ci. Invitée le 25 octobre 2025 pour le 40e anniversaire de cet événement, je m’apprête à découvrir une culture et un lieu dont j’ignore tout.

La planète Mars

5h du matin, je quitte mon hôtel au Ayers Rock Resort pour rouler avec mon guide vers le parc national Ulutu-Kata Tjuta. J’observe à travers la vitre l’aube essuyer les ecchymoses de la nuit, et la lumière dorer les broussailles dans le désert.

Nous nous arrêtons aux pieds des dômes rouges de Kata Tjuta et prenons en silence notre petit déjeuner dans un décor digne de la planète Mars. Nous nous engageons ensuite entre les imposantes formations rocheuses pour une randonnée insolite de 3h qui nous plongera au cœur d’un lieu sacré porteur d’un savoir que seuls les Anangus peuvent transmettre.

Un monde où silence chante et la nature étonne. Un paysage hors du commun dans lequel, nous, humains, sommes anecdotiques.