Le parc national Uluru-Kata Tjuta en Australie: bienvenue en terre sacrée

Australie, parc national Uluru-Kata Tjuta
Le célèbre monolithe Uluru, anciennement Ayers Rock, dans le parc national Uluru-Kata Tjuta. Photos: Aurélie Resch, l-express.ca
Publié 16/11/2025 par Aurélie Resch

Avec son monolithe iconique, le parc national Uluru-Kata Tjuta est une destination convoitée par les voyageurs du monde entier. Située dans le Territoire du Nord, en Australie, cette région dont la grande ville la plus proche, Alice Springs, se situe à 450 kilomètres, est sacrée pour les Aborigènes.

Le 25 octobre 1985, le gouvernement australien restitue leurs terres aux Anangus, reconnaissant leurs liens étroits avec celles-ci. Invitée le 25 octobre 2025 pour le 40e anniversaire de cet événement, je m’apprête à découvrir une culture et un lieu dont j’ignore tout.

Australie, parc national Uluru-Kata Tjuta
Des Aborigènes ont récupéré leurs terres.
Australie, parc national Uluru-Kata Tjuta
Des enfants Anangu durant le 40e anniversaire de la restitution des terres.

La planète Mars

5h du matin, je quitte mon hôtel au Ayers Rock Resort pour rouler avec mon guide vers le parc national Ulutu-Kata Tjuta. J’observe à travers la vitre l’aube essuyer les ecchymoses de la nuit, et la lumière dorer les broussailles dans le désert.

Nous nous arrêtons aux pieds des dômes rouges de Kata Tjuta et prenons en silence notre petit déjeuner dans un décor digne de la planète Mars. Nous nous engageons ensuite entre les imposantes formations rocheuses pour une randonnée insolite de 3h qui nous plongera au cœur d’un lieu sacré porteur d’un savoir que seuls les Anangus peuvent transmettre.

Un monde où silence chante et la nature étonne. Un paysage hors du commun dans lequel, nous, humains, sommes anecdotiques.

Australie, parc national Uluru-Kata Tjuta
Les dômes de Kata Tjuta.
Australie, parc national Uluru-Kata Tjuta
Les dômes de Kata Tjuta.

Immersion

Au cours de mon séjour dans le Territoire du Nord, j’aurais de nombreuses occasions de m’aventurer dans ce désert à la beauté stupéfiante. En randonnée, à l’aube toujours, autour du mont Uluru. Depuis les airs, lors d’un survol du parc national en hélicoptère. En voiture pour admirer le coucher de soleil sur les terres pourpres, ou pour me rendre à un dîner sous les étoiles.

Une immersion dans les éléments qui me détache tout à fait de mes habitudes de citadine et qui me connecte avec l’infiniment grand et l’infiniment pur.

Lors d’une entrevue avant les célébrations du 25 octobre, Sammy Wilson, président du Conseil de la Terre Centrale et anciennement président du conseil du parc national Uluru-Kata Tjuta, me disait: «Nous sommes Uluru. Nous faisons partie de cette terre. Elle est nous. Elle est notre héritage».

Australie, parc national Uluru-Kata Tjuta
Loin de tout en Australie.
Australie, parc national Uluru-Kata Tjuta
On peut survoler le parc national en hélicoptère.

Sons et lumières

Un adage qui résonne à chaque événement de ce 40e anniversaire de restitution des terres et à chaque rencontre. Lors de la remise des diplômes aux étudiants (26 au total cette année) de la prestigieuse National Indigenous Training Academy, les allocutions de ceux-ci étaient sans équivoque: «Il nous appartient de préserver notre héritage et de partager notre culture.»

Traditions et légendes dont je pourrai avoir un aperçu lors de spectacles sons et lumières. Avant le lever du soleil, face au mont Uluru, avec un spectacle artistique musique et laser créé par trois femmes Anangus sur les saisons.

La nuit venue, au même endroit, avec «Wintjiri Wiru», une impressionnante création mêlant drones et lasers qui embrasent le désert et le ciel pour raconter l’histoire ancestrale Mala, passée de génération en génération. De toute beauté.

Australie, parc national Uluru-Kata Tjuta
Spectacle de drones au-dessus du mont Uluru.
Australie, parc national Uluru-Kata Tjuta
Spectacle de drones au-dessus du mont Uluru.

Femme-python

Les légendes abondent, toutes liées à l’histoire du commencement, des ancêtres et créatures qui peuplent cette terre. J’en écouterai durant mes randonnées dans le parc, devant des peintures dans les grottes d’Uluru.

Comme celles de la femme-python «Kuniya» et du serpent venimeux «Liru», durant les chants, les rituels et les danses performés lors de la cérémonie «Inma» pour le 40e anniversaire de la restitution des terres aux communautés du parc.

Elles mettent en avant la loi spirituelle et traditionnelle «Tjukurpa» créée à une époque où les ancêtres, personnalités mi- humaines mi- animales, façonnaient les paysages à travers leurs itinérances, actes et campements.

Cet ensemble de codes réglemente aujourd’hui encore la culture des Anandus.

Australie, parc national Uluru-Kata Tjuta
Des danseurs lors de l’Inma (cérémonie).
Australie, parc national Uluru-Kata Tjuta
Danseuses aborigènes.

Gravure et peinture

C’est également dans la peinture que je retrouverai ce lien indéfectible entre les communautés du désert et la terre.

Dans la Galerie d’Arts GoCA (Gallery of Central Australia) d’Ayers Rock Resort d’abord, où sont exposées de nombreuses œuvres d’artistes locaux et où me seront expliquées les techniques de gravure sur bois, puis de la peinture en pointillés.

Puis lors d’un atelier de peinture au centre culturel dans le parc national où je pourrai suivre les différentes étapes de la peintre Cecelia Yakiti de la communauté Mutitjulu de sa création sur toile du périple des sept sœurs (au cœur de nombreuses légendes).

Grâce à ces interactions et à mes rencontres avec différents membres des communautés du parc national Uluru-Kata Tjuta, mon voyage dans le désert rouge aura eu une résonnance toute particulière. Riche, humaine et terriblement liée à la terre.

Australie, parc national Uluru-Kata Tjuta
Musique rare.
Australie, parc national Uluru-Kata Tjuta
Atelier de peinture.

Infos pratiques

Comment y aller? Plusieurs compagnies aériennes relient Toronto à l’Australie. Passage par Sydney avant de prendre un vol intérieur pour Ayers Rock.

Où dormir? Desert Gardens Hotel au Ayers Rock Resort (chambres avec vue sur le mont Uluru).

Où prendre part à la cérémonie du Australian Native High Tea? Restaurant Ilkari au Sails in the Desert Hotel.

Partagez
Tweetez
Envoyez

