«Le nageur d’Auschwitz»: sublime récit de résilience

Le nageur juif algérien arrive à Paris en 1933 et participe aux premiers championnats français. À 18 ans, il fait déjà sa marque. Mais attention, un record n’est pas une fin en soi, c’est la marche permettant d’accéder au record suivant, de poursuivre son inachèvement.

Dénoncé à la Gestapo

Si Nakache obtient aisément la nationalité française, il en est déchu rapidement par Pétain qui «bannit les Juifs des bassins afin qu’ils ne souillent pas l’eau des vrais Français». Le nageur s’installe à Toulouse, en zone libre, et affronte souvent son rival Jacques Cartonnet. Ce dernier le dénonce à la Gestapo en 1943 comme juif résistant.

Alfred Nakache, son épouse Paule (28 ans) et leur fille Annie (2 ans) sont envoyés dans le camp de concentration d’Auschwitz, «annexe terrestre de l’enfer». Le père est séparé de ses deux êtres le plus chers qu’il ne reverra jamais. Il est plus tard dirigé vers Buchenwald, «autre planète du cauchemar concentrationnaire».

À Auschwitz, le nageur est marqué comme une bête de six chiffres sur l’avant-bras gauche. Son histoire est rayée. Un numéro n’a pas de passé; celui-ci, c’est pour la vie. À Buchenwald, on ajoute un nouveau matricule. L’étoile jaune (Juifs) est remplacée par le triangle rouge (résistants et déportés politiques).

Une question de vie ou de mort

Le système concentrationnaire est décrit comme parfaitement au point: «l’annihilation de toute volonté de résistance, et même de tout désir, par la lassitude, l’abrutissement, l’exténuation tant physique que morale». Nakache pèse 85 kilos à son arrivée à Auschwitz, 45 kilos à Buchenwald.