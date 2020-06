Le mystère des cigales périodiques

Une couvée datant de 10 000 ans?

Ces mêmes scientifiques pensent que les cigales américaines pourraient provenir de la même couvée datant d’environ 10 000 ans: toutes les cigales du monde auraient un ancêtre commun datant de millions d’années, mais les lignées américaines proviendraient d’une seule couvée.

À mesure que le couvert forestier s’est modifié, les cigales auraient été isolées et auraient commencé à se distinguer les unes des autres et à former des cohortes différentes et plus petites.