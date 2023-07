Le lama observateur apprend plus vite

Les lamas peuvent eux aussi apprendre, et pas seulement entre eux: en observant les humains. Mis à l’épreuve dans une ferme allemande, ils ont trouvé la nourriture plus vite lorsqu’ils pouvaient observer un de leurs congénères… et même lorsqu’ils pouvaient observer un humain qui faisait semblant de la trouver.

Qu’un animal domestiqué observe «ses» humains n’étonnera plus les cultivateurs. Et les lamas sont domestiqués en Amérique du Sud depuis des milliers d’années.

Lamas des montagnes

Mais comme ils sont aussi utilisés pour le transport, et sur des sentiers de montagnes parfois périlleux, les chercheurs voulaient en apprendre plus sur leur capacité à observer et à imiter… Cette aptitude pourrait s’avérer utile lorsqu’il s’agit de traverser un terrain difficile.

À cette fin, le test comportait délibérément une difficulté de «navigation». Il ne fallait pas tant trouver la nourriture dans un endroit où elle était cachée, que de suivre un détour pour y arriver.