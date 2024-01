Le journalisme, «un métier sous pression»

Selon Anthony Feinstein, les médias doivent trouver une solution pour mieux gérer le rythme effréné : «Ce n’est pas le seul métier sous pression, regardez le mien. […] Comment on garde les médecins en forme? On fait une rotation. Je pense qu’il existe des moyens pour les organismes de presse d’être créatifs et de réfléchir à cette question d’une manière différente, tout en reconnaissant qu’ils doivent diffuser les informations rapidement.»

«Les attitudes ont changé»

Anthony Feinstein remarque malgré tout une amélioration dans l’approche des employeurs qui, il y a environ 20 ans, étaient beaucoup moins patients et plus «punitifs» à l’égard des journalistes qui n’allaient pas bien: «Si vous vous leviez pour dire: « je suis traumatisé », vous étiez considéré comme endommagé, et ils ne vous utilisaient plus.»

«L’une des choses les plus gratifiantes dans mon travail, soutient l’expert, est de voir comment les attitudes ont changé grâce à la recherche qui a montré que c’était important, se réjouit-il. Je pense que les organismes de presse reconnaissent désormais qu’il est dans leur intérêt d’avoir des journalistes en bonne santé.»

«Le bon journalisme dépend de journalistes en bonne santé», poursuit-il. «Mettez en place des services de conseil confidentiels s’ils en ont besoin, discutez de la santé mentale au travail, organisez des sessions d’éducation sur [le sujet], essayez de normaliser la situation et d’éliminer la stigmatisation.»

Il insiste aussi sur l’importance de donner aux journalistes du temps de répit, pour se reposer, pour vivre et pour passer du temps avec ses proches.