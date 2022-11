Le gerrymandering, le côté obscur de la démocratie américaine

Selon le plus récent indice démocratique (2021) préparé annuellement par l’Economist Intelligence Unit (qui appartient au même groupe financier que la revue hebdomadaire britannique d’actualités, The Economist), les États-Unis figure au 26e rang (le Canada est au 12e rang) des meilleures démocraties parmi 167 pays.

C’est un rang plus bas qu’en 2020, où les États-Unis arrivaient en 25e position (le Canada était en 5e).

En 2016, notre voisin du sud est passé de la catégorie «Full democracy» (pleine démocratie) à «Failed democracy» (démocratie défaillante).

Dans son dernier rapport, l’Economist Intelligence Unit soulignait une pratique politique présentant un «risque additionnel» au déficit démocratique des États-Unis: le gerrymandering.

Une bien drôle de bête

Comme on le verra plus loin, la «bête» n’est pas loin de la vérité lorsqu’on veut expliquer ce qu’est la pratique du gerrymandering. Et termes simples, c’est le redécoupage des limites de circonscriptions électorales dans le but de favoriser un parti politique.