Biden renforce le «Buy America»: le Canada en a vu d’autres

Le décret présidentiel signé par Joe Biden qui renforce les dispositions du «Buy America», favorisant l’achat aux États-Unis, pourrait empêcher certaines entreprises canadiennes d’obtenir des contrats du gouvernement fédéral américain. Mais ces mesures protectionnistes n’inquiètent pas les observateurs outre mesure.

«Le décret ne vise pas spécifiquement le Canada, mais ce que je peux dire que ce n’est pas un changement très important sur le dossier», explique Stéphane Paquin, professeur à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) de Montréal.

«Donald Trump avait fait à peu près la même chose il y a quelques années, et Barack Obama avait fait à peu près la même chose en 2010.»

Depuis… 1933

Le décret présidentiel, signé le 25 janvier, vient renforcer deux mesures législatives, le «Buy America Act» de 1933, adopté dans le contexte de la Grande Dépression, qui encadre tous les marchés publics du gouvernement fédéral; et les dispositions «Buy American», qui datent de 1982 et ciblent plus particulièrement les transports et les infrastructures, ajoute Stéphane Paquin.

Ce que le décret présidentiel vient faire, selon Geneviève Dufour, professeure à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, «c’est un peu amalgamer toutes les politiques, les décrets, les mesures qui avaient été prises depuis des dizaines d’années et qui faisaient en sorte que c’était vraiment un patchwork, une courtepointe de mesures qui étaient très disparates».