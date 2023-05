Le gazon synthétique responsable du décès de joueurs de baseball?

Par exemple, une étude américaine de 2012 avait étudié 576 situations où l’incidence de cancer semblait plus élevée que la normale. Après vérification, l’incidence plus élevée a été confirmée dans seulement 20 cas et la cause a été identifiée dans seulement trois.

Pour démontrer un lien entre l’environnement et le cancer, il faut évidemment mener une enquête minutieuse. Les experts examinent les diagnostics pour déterminer s’il s’agit du même type de cancer dans tous les cas.

Ils comparent ensuite le nombre de cas avec ce que l’on voit normalement chez des personnes du même âge, du même sexe et du même groupe ethnique. Ils s’assurent aussi d’avoir l’historique médical des victimes.

Enfin, ils cherchent une exposition commune à un facteur environnemental qui peut avoir eu lieu il y a plusieurs années, sachant qu’il y a toujours un délai entre l’exposition et l’apparition du cancer.