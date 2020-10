Antisudorifique et cancer du sein: 20 ans d’inquiétude

Les auteurs de l’avis ajoutent qu’au vu des dernières études, il apparaît que l’aluminium n’est presque pas absorbé par la peau, y compris la peau fraîchement rasée, et qu’il n’est pas non plus stocké dans la peau.

Société canadienne du cancer

Pour la Société canadienne du cancer (SCC), dont l’avis rejoint celui des autres autorités dans le monde, l’affaire est entendue. Aucune des nombreuses études sur les facteurs de risque de cancer du sein n’a relié cette maladie à l’emploi d’antisudorifiques.

La SCC ajoute que le fait qu’environ la moitié des cancers du sein se développent près de l’aisselle s’explique plutôt par le fait que cette région contient davantage de cellules mammaires. De plus, bloquer l’excrétion de sueur a peu d’effet sur l’élimination des toxines, puisque celles-ci sont plutôt éliminées par le foie et les reins.

La SCC avertit toutefois les femmes de ne pas appliquer d’antisudorifique avant de passer une mammographie, car l’aluminium risque d’être visible sur les images et de fausser les résultats.

Collaboration à la recherche: Stéphane Desjardins