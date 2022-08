Le gardiennage de maisons: une vie atypique à travers le monde

Sur deux des sites les plus prisés, Trustedhousesitters.com et Housesitterscanada.com, on retrouve près d’une quinzaine d’offres actives, majoritairement dans les deux centres urbains de la province que sont Regina et Saskatoon.

Les principes du gardiennage de maisons

Le gardiennage de maisons est apparu dans les années 1970-1980 aux États-Unis. Ce mode de vie a graduellement gagné la planète. C’est un principe d’échange de services, qui reste encore aujourd’hui méconnu.

Bien des sites Internet offrent un accès facile à de nombreuses possibilités de logements temporaires. Les personnes désireuses de faire du gardiennage de maisons doivent se créer un profil, le plus juste possible en matière d’attentes et de personnalité, poser leur candidature aux annonces et parfois même passer un entretien.

Avoir de l’expérience est un atout.

Après une entente mutuelle, le propriétaire des lieux attendra du gardien, ou du house-sitter, qu’il prenne soin de sa maison comme si c’était la sienne. Des animaux domestiques, des plantes d’intérieur, un potager, une voiture et une présence dans le logement pourraient faire partie de l’entente.