Le Fonds de solidarité franco-ontarien CoViD-19 aide La Maison et Action positive

La prochaine ronde d’évaluation aura lieu au début de septembre pour déterminer les prochains organismes bénéficiaires.

Rappelons que la FFO a été créée en 1986 et qu’elle gère plus de 50 fonds de dotation institués par des organismes et parfois par des individus. Ces outils visent à favoriser le rayonnement de la francophonie dans les communautés à travers toute la province.

Le CCO, fondé en 1964, est un organisme de promotion, de recherche, de développement et d’intervention socio-économique. Comme son nom l’indique, il a pour mandat de favoriser la prise en charge de la communauté franco-ontarienne par le biais de la coopération.

Femmes violentées et VIH/sida

La Maison offre des services de logement temporaire et d’accompagnement à celles qui ont 16 ans et plus, peu importe l’orientation sexuelle, avec ou sans enfants. Ses activités sont confidentielles puisqu’elles s’adressent à des femmes et à leurs enfants ou personnes à charge qui fuient des situations de violence conjugale et familiale.

La directrice générale, Jeanne Françoise Mouè, explique qu’«on prend souvent pour acquis que les femmes ont sous la main couches et serviettes hygiéniques, mais ce n’est pas le cas lorsqu’elles doivent fuir une situation pénible. Nos trousses d’accueil incluent des éléments de base qu’elles seraient gênées de demander.»