Le centenaire de Nanook of the North célébré malgré la polémique

Un centenaire souligné

Le débat qui entoure Nanook of the North n’empêche pas Inukjuak de célébrer, ces jours-ci, le centenaire de son résident le plus célèbre. Un festival attire des musiciens et artisans du Groenland et du Nunavut.

«Des gens montreront le mode de vie traditionnel des Inuit pour que ce soit éducatif», précise Shaomik Inukpuk.

L’organisme The Flaherty, qui encourage l’échange et l’introspection chez les cinéastes et les universitaires, et dont Genevieve Yue est administratrice, soulignera aussi l’anniversaire du film en publiant un recueil sur l’héritage complexe de Nanook et en menant un projet archivistique.

La professeure new-yorkaise invite à se poser la question «À qui appartient le film?»

«Qui réclame ce film? Flaherty? Les Inuit? Les descendants des acteurs? Qui peut dire comment un film peut être compris? J’aime cette question parce qu’on ne peut pas y répondre», conclut-elle.