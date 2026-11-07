Le Canada dans l’Union européenne? Commençons par voir ses films!

Festival du film de l'Union européenne
Le Festival du film de l'Union européenne présente 28 films de 28 pays du 12 au 26 novembre au théâtre Spadina de l'Alliance française de Toronto.
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Publié 07/11/2026 par l-express.ca

Le Festival du film de l’Union européenne (EUFF) est de retour à l’Alliance française de Toronto, du 12 au 26 novembre.

Cette 22e édition coïncide avec l’intérêt manifesté par le gouvernement canadien à devenir «membre associé» de l’UE, pour diversifier son commerce et commencer à s’affranchir de son erratique voisin américain.

Le festival est le fruit d’une collaboration entre les consulats des 27 pays de l’UE et de celui de l’Ukraine, et les instituts culturels locaux. Toutes les projections sont gratuites au théâtre Spadina de l’AFT, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

«Ces 28 films de 28 pays représentent un voyage de découverte à travers l’Europe», fait valoir Jérémie Abessira, directeur général du festival.

Festival du film de l'Union européenne
La programmation de l’EUFF les 12, 13 et 14 novembre.
Festival du film de l'Union européenne
La programmation de l’EUFF les 15, 16 et 17 novembre.

Du film d’ouverture, Blue Road: The Edna O’Brien Story (Irlande), au film de clôture, Hold Onto Me (Chypre), la sélection explore des thèmes universels tels que l’identité, l’appartenance et la résilience.

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Blue Road est un portrait de la vie mouvementée et du legs de l’écrivaine Edna O’Brien, dont certaines des oeuvres ont été interdites en Irelande dans les années 1960.

Dans Hold Onto Me, une fille de 11 ans cherche à renouer avec son père qui l’a abandonnée.

Six films à l’affiche ont été sélectionnés comme candidatures nationales aux Oscars, et 16 ont été récompensés dans des festivals prestigieux comme le festival de Cannes, la Berlinale ou Sundance.

Festival du film de l'Union européenne
La programmation de l’EUFF les 18, 19 et 20 novembre.
films
La programmation de l’EUFF les 21, 22 et 23 novembre. (Le film français Dalva était déjà inscrit au calendrier de l’AFT.)

Le festival a attiré plus de 4 000 personnes l’an dernier, un record, avec 18 projections à guichets fermés, témoignant de l’intérêt du public torontois pour le cinéma européen.

Certains films au programme nous entraînent dans les coulisses du sport professionnel: Julie Keeps Quiet (Belgique), Alongside Invincibles (République Tchèque), Escape Net (Lettonie).

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D’autres mettent la musique à l’honneur: Chopin, A Sonata in Paris (Poland), Stereo Girls (France).

Un hérisson et un lapin sont les héros du film d’animation Spiked (Luxembourg).

Family Time (Finlande) mise sur les tensions familiales, Castillo (Malte) sur les secrets de famille.

Festival du film de l'Union européenne
La programmation de l’EUFF les 24, 25 et 26 novembre.
Le théâtre Spadina de l'Alliance française de Toronto.
Le théâtre Spadina de l’Alliance française de Toronto.

Depuis 2022, en solidarité avec le peuple ukrainien victime de la guerre, le festival accueille un film de ce pays qui souhaiterait rejoindre un jour l’UE et l’OTAN. Sa contribution cette année, Traces, est un documentaire sur des survivantes de violences sexuelles commises par les soldats russes.

On trouvera aussi des films sur la thérapie (Suède), la poursuite de l’excellence artistique (Autriche), une vision d’avenir de l’intelligence artificielle (Roumanie), les clowns (Estonie), une réception chaotique (Grèce), la lutte d’une communauté pour protéger une petite île (Italie).

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Après ses 20 jours de projection à l’AFT, le festival sera diffusé en ligne du 1er au 20 décembre.

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