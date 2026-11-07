Le Canada dans l’Union européenne? Commençons par voir ses films!

Le Festival du film de l’Union européenne (EUFF) est de retour à l’Alliance française de Toronto, du 12 au 26 novembre.

Cette 22e édition coïncide avec l’intérêt manifesté par le gouvernement canadien à devenir «membre associé» de l’UE, pour diversifier son commerce et commencer à s’affranchir de son erratique voisin américain.

Le festival est le fruit d’une collaboration entre les consulats des 27 pays de l’UE et de celui de l’Ukraine, et les instituts culturels locaux. Toutes les projections sont gratuites au théâtre Spadina de l’AFT, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

«Ces 28 films de 28 pays représentent un voyage de découverte à travers l’Europe», fait valoir Jérémie Abessira, directeur général du festival.

Du film d’ouverture, Blue Road: The Edna O’Brien Story (Irlande), au film de clôture, Hold Onto Me (Chypre), la sélection explore des thèmes universels tels que l’identité, l’appartenance et la résilience.