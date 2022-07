Le Canada célébrerait la Journée de la langue maternelle

Pourtant, il y a 15 ans, lorsque la sénatrice l’a soumis pour la première fois, son projet de loi s’est heurté à la résistance de «plusieurs sénateurs» — que la sénatrice s’est gardée de nommer — et du gouvernement.

«Mais j’étais têtue, lance-t-elle en riant. Je me suis battue, j’ai négocié et j’ai persuadé des sénateurs. Je suis très contente de leur soutien aujourd’hui. Ce fut un long combat.»

Pour que le projet de loi soit adopté cette fois, il ne lui reste qu’à franchir les étapes de l’examen en comité et de la troisième lecture à la Chambre des communes.

Sénatrice polyglotte

Pour Mobina Jaffer, ce projet de loi est aussi important à titre personnel.

Ses grands-parents ont quitté l’Inde pour l’Ouganda. Première femme musulmane, née en Afrique et d’origine indienne nommée au Sénat par Jean Chrétien en 2001, elle parle six langues, dont le swahili et le gujarati.