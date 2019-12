Le burger végétal plus santé? Trois bémols

Une étude réalisée par des chercheurs de l’Université Harvard auprès de 200 000 professionnels de la santé rappelle qu’il peut y avoir des régimes végétariens «bons pour la santé» (fruits, légumes, légumineuses, noix, etc.) et d’autres qui sont «mauvais pour la santé», soit riches en pommes de terre (frites, croustilles), en sucre et en produits fabriqués avec des farines raffinées (pain blanc, craquelins, etc.).

Alors que les premiers régimes diminuent de 25% le risque d’être touché par une maladie coronarienne, comparativement aux gens qui mangent de la viande et d’autres aliments d’origine animale, les seconds augmentent ce risque de 30%.

Pour savoir si les boulettes végétales se rangent davantage du côté des régimes «bons» ou «mauvais», il faut donc regarder de quoi elles sont constituées.

Valeur nutritionnelle mitigée

Les principaux ingrédients de la galette Beyond Meat sont l’isolat de protéine de pois, l’huile de canola et l’huile de coco raffinée, alors que l’Impossible Burger est à base de protéines de soya, d’huile de coco et de tournesol.

Les deux ne contiennent pas de cholestérol, mais fournissent presque autant de gras saturés qu’une galette de bœuf maigre, à cause de l’huile de coco. Des études ont établi que cette dernière augmentait le cholestérol LDL —une cause parmi d’autres des maladies cardiovasculaires— autant que d’autres sources de gras saturés comme le beurre, le gras de bœuf ou l’huile de palme, et de façon plus importante que les gras insaturés, comme l’huile d’olive.