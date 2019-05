Le Barreau décerne ses prix annuels

Des membres exceptionnels des professions juridiques de l’Ontario ont été reconnus pour leurs contributions professionnelles importantes lors de la cérémonie annuelle de remise des prix du Barreau le 22 mai dernier, à Toronto. L’ancien procureur général Yasir Naqvi (Ottawa) a reçu le Prix Lincoln Alexander, remis en reconnaissance d’un avocat qui a démontré un engagement de longue date envers le public en Ontario et son bien-être en rendant des services à la communauté. Pamela Cross (Kingston) a reçu le Prix Laura Legge qui reconnait les avocates symbolisant le leadership dans la profession. Le prix J. Shirley Denison, qui souligne les contributions importantes à l’accès à la justice et aux enjeux liés à la pauvreté, a été décerné à Amanda Ross (Toronto). Et le Prix des parajuristes remarquables William J. Simpson a été remis à Jennifer Gravel Vanasse (Ottawa). l-express.ca remercie ses partenaires. En devenir. La Médaille du Barreau

Chaque année, le Barreau de l’Ontario décerne la Médaille du Barreau à des avocats choisis pour leur contribution majeure à la profession.

Le prix est donné pour des services exceptionnels dans le cadre de la profession, que ce soit dans la pratique, dans l’enseignement ou à d’autres titres professionnels, du moment que le service corresponde aux idéaux les plus élevés de la profession juridique. Il peut être décerné pour la dévotion aux tâches professionnelles sur une longue période ou un seul acte exceptionnel.

Admis au Barreau de l’Ontario en 1984 et au Barreau du Québec en 2002, Guy Pratte est un associé du groupe Litige et arbitrage du cabinet Borden Ladner Gervais où il répartit son temps entre les bureaux de Toronto, Ottawa et Montréal. La pratique de Maître Pratte porte essentiellement sur le litige commercial (notamment les recours collectifs), le droit administratif et le droit constitutionnel. Il est reconnu à titre d’avocat de premier plan dans ces secteurs par les classements des répertoires juridiques les plus prestigieux.

Maître Pratte plaide fréquemment devant la Cour suprême du Canada. De plus, il plaide régulièrement devant les cours supérieures et d’appel de l’Ontario et du Québec, ainsi que devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale.

Il s’est vu décerner la Médaille de Saint-Yves par Justice Pro Bono (Québec) pour sa détermination à assurer des services juridiques bénévoles. Il est actuellement président de Services juridiques Pro Bono de l’Ontario. Il a également été nommé avocat émérite par le Barreau du Québec en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la profession juridique.