Le balado Franc Ouest : des histoires «ordinaires, mais fascinantes»

«C’est très intéressant d’avoir autant la perspective des adultes qui ont quitté, disons le Québec, la France ou la Belgique pour s’établir ici… Mais aussi d’avoir le récit de ces jeunes-là qui sont nés en Colombie-Britannique, qui ont toujours vécu en version bilingue.»

Ayant visité la municipalité de Nelson il y a 12 ans, le coordonnateur indique avoir été grandement surpris d’y côtoyer autant de francophones, puisqu’à l’époque, il n’en avait rencontré aucun.

Grâce au réseau scolaire

«Ça s’est vraiment transformé. Une des choses qui m’intéresse en faisant ce podcast, c’est un peu d’essayer de déterminer pourquoi il y a autant de francophones. Je me promène dans les parcs avec mes enfants et on entend du monde qu’on ne connaît pas parler français, et ce ne sont pas des touristes!»

Il estime que les données de Statistique Canada, selon lesquelles la minorité francophone ne composerait que 1,2 % de la population de Kootenay Boundary, ne correspondent pas forcément à la réalité du terrain. Toujours selon le recensement 2016, environ 4,4% de la population y connaîtrait le français.

«Une fois que tes enfants sont sortis du réseau scolaire francophone, les familles n’ont plus autant un fort lien avec l’AFKO ou la CSF [Commission scolaire francophone de la Colombie-Britannique]», fait remarquer le coordonnateur balado.