Le balado Contact établi: «Entre eau douce et eau salée»

«Par contre, je suis bilingue et je me considère biculturel. Affirme Denis St-Jules. Ayant vécu toute ma vie en Ontario, je parle anglais comme un Ontarien. J’aime l’anglais aussi. Je lis beaucoup en anglais et je participe beaucoup aussi à la vie culturelle en anglais parce que j’aime beaucoup le théâtre et le cinéma.»

«Par contre, c’est le français qui est le cœur pour moi. C’est là où je me sens le plus confortable et je sens que je suis francophone jusqu’au bout des pieds.»

Face à l’insécurité linguistique

À travers leurs métiers communs, dans le monde des médias, Denis et Cody ont abordé la question de l’insécurité linguistique. Denis St-Jules confie que, lorsqu’il animait à la radio, certaines personnes refusaient d’intervenir à la radio croyant qu’ils ne parlaient pas suffisamment bien le français. Cody est confronté au même problème dans le recrutement de collaborateurs au journal.

Cody souligne que, même chez les anglophones de Terre-Neuve, il remarque une certaine insécurité linguistique. Quand il était à la maternelle, il se souvient que son enseignante corrigeait sa prononciation.

Les deux invités ont non seulement discuté langue et identité, ils se sont découvert une passion commune pour l’aventure en caravane. Alors que Cody rêve de s’aventurer sur les côtes de l’île dans un long roadtrip, Denis raconte qu’il l’a fait avec sa famille un peu partout au Canada du Yukon à Terre-Neuve.