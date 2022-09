Le balado «Contact établi»: rencontres canadiennes improbables

«C’est vrai qu’un jour, j’espère être dans votre position et me dire: « Est-ce que le travail m’interpelle toujours ou est-ce que j’ai épuisé mes ressources, et que je peux aller chercher, avec mes expériences, quelque part d’autre et forger quelque chose de nouveau? »», admet Paige Galette après avoir écouté son interlocutrice parler de sa place en tant que femme dans le milieu des affaires.

Histoires de bien-être

Lors de leur rencontre, à l’hiver 2022, pour le balado, les deux femmes s’adaptaient au retour au bureau après la pandémie de covid. Une période qui leur a fait voir une autre perspective sur leur rapport au travail et leur rapport à elles-mêmes.

«J’ai toujours été militante pour des services thérapeutiques. Je me trouve assez fortunée de pouvoir avoir de la thérapie, mais en même temps, je me dis que ça ne devrait pas être comme ça», avoue Paige Galette.

Elle note les écarts importants dans l’accessibilité des soins en santé mentale, surtout depuis la pandémie.

Mariette Mulaire, quant à elle, s’est découvert une passion pour le yoga, activité qu’elle a commencé à pratiquer près de deux ans avant le début de la pandémie.