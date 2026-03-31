Le 1er avril et ses poissons, un nouveau jour férié?

Le poisson d’avril, ou «April Fool’s Day» en anglais, tombe toujours le 1er avril. Mais pourquoi cette date? Et pourquoi des poissons? Est-ce que cette journée est célébrée partout dans le monde et de la même façon? Deviendra-t-elle un nouveau jour férié?

Tant de questions se posent au sujet de cette journée pas tout à fait comme les autres.

Une journée aux origines obscures

Plusieurs théories essaient d’expliquer les origines du poisson d’avril, mais la coutume de dédier une journée à faire des farces existe depuis longtemps dans de nombreuses cultures et daterait du Moyen Âge dans plusieurs pays de l’Europe du Nord. L’ancienne Fête des Fous en Angleterre en est un bon exemple.

L’hypothèse la plus populaire explique la date du 1er avril par la réforme calendaire au 16e siècle. Depuis le 7e siècle, l’Europe du Moyen Âge suivait le calendrier julien, introduit par Jules César en 46 av. J.-C. pour remplacer le calendrier romain républicain.

L’année du calendrier julien commençait, plus ou moins, le 25 mars, jour de l’Annonciation où l’archange Gabriel a annoncé à Marie qu’elle donnerait naissance à l’Enfant Jésus.