Le 1er avril et ses poissons, un nouveau jour férié?

poisson d'avril, 1er avril
Poisson d'avril! Photo: iStock.com/nito100
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Publié 31/03/2026 par Michèle Villegas-Kerlinger

Le poisson d’avril, ou «April Fool’s Day» en anglais, tombe toujours le 1er avril. Mais pourquoi cette date? Et pourquoi des poissons? Est-ce que cette journée est célébrée partout dans le monde et de la même façon? Deviendra-t-elle un nouveau jour férié?

Tant de questions se posent au sujet de cette journée pas tout à fait comme les autres.

Une journée aux origines obscures

Plusieurs théories essaient d’expliquer les origines du poisson d’avril, mais la coutume de dédier une journée à faire des farces existe depuis longtemps dans de nombreuses cultures et daterait du Moyen Âge dans plusieurs pays de l’Europe du Nord. L’ancienne Fête des Fous en Angleterre en est un bon exemple.

L’hypothèse la plus populaire explique la date du 1er avril par la réforme calendaire au 16e siècle. Depuis le 7e siècle, l’Europe du Moyen Âge suivait le calendrier julien, introduit par Jules César en 46 av. J.-C. pour remplacer le calendrier romain républicain.

L’année du calendrier julien commençait, plus ou moins, le 25 mars, jour de l’Annonciation où l’archange Gabriel a annoncé à Marie qu’elle donnerait naissance à l’Enfant Jésus.

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C’est lors d’un voyage à travers son royaume que le roi Charles IX a constaté que les diocèses du pays ne commençaient pas tous l’année à la même date. Pour les uns, l’année commençait à Noël alors que pour les autres elle commençait le 1er mars ou le 25 mars.

Le roi a décidé, par l’édit de Roussillon en 1564, que l’année débuterait désormais le 1er janvier dans tout son royaume.

Suivant l’exemple du roi français, le pape Grégoire XIII a institué, en 1582 et dans toute la chrétienté, le calendrier grégorien.

Ce changement de calendrier avait l’avantage non seulement d’uniformiser la date à laquelle commençait l’année, mais encore il corrigeait une erreur de calcul de l’ancien calendrier julien. Il faut savoir que ce dernier accumulait un jour de trop tous les 128 ans en raison de l’année bissextile qui avait lieu tous les quatre ans.

Le calendrier grégorien a gardé les années bissextiles, sauf pour les années de début de siècle (1800, 1900, etc.) non divisibles par 400, ce qui l’a rendu plus précis.

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poisson d'avril, 1er avril
Le pape Grégoire XIII promulgue le nouveau calendrier en 1582. Photo: Wikimedia Commons

Mais, revenons à nos poissons d’avril. Une autre hypothèse, bien implantée, mais moins fiable que la précédente, vient des usages à Rome.

On se donnait des présents, appelés «étrennes», en l’honneur de la déesse Strena, une déesse mineure associée au Nouvel An, à la santé et au bien-être.

Les Français auraient adopté cette coutume pour célébrer le passage de l’année entre le 25 mars et le 1er avril. Après l’adoption du calendrier grégorien, ces cadeaux auraient fait place à de faux présents, puis à des blagues et à des canulars.

Une troisième explication, avancée par le Réseau de diffusion des archives du Québec, parle d’une journée dans l’année qui était consacrée au dieu du rire dans la Grèce antique.

La coutume voulait qu’on fasse des farces ou qu’on se déguise comme quelqu’un d’autre pendant le carnaval. Cette explication justifierait la tradition du poisson d’avril dans de nombreux pays européens.

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Et le poisson, il vient d’où?

Il paraît que, à l’égal de tout changement de grande envergure, les gens ont eu des difficultés à s’adapter au nouveau calendrier alors que d’autres, qui semblaient ne pas avoir reçu le message du tout, ont continué à fêter le 1er avril comme ils l’avaient toujours fait.

Pour se moquer des uns et des autres, des gens à l’esprit un tantinet farceur leur auraient raconté des histoires drôles en leur collant de faux poissons sur le dos. Ainsi serait né le fameux poisson d’avril, le jour des fous.

Théorie intéressante, sauf que le poisson d’avril est mentionné dans des écrits antérieurs à 1564, d’où le foisonnement d’hypothèses quant à l’origine de cette tradition.

– Plusieurs historiens croient que cette coutume trouverait son origine dans l’astrologie solaire, le poisson étant le signe du zodiaque qui marque la sortie de l’hiver.

– Les Romains, de leur côté, célébraient la déesse Vénus née, selon la mythologie, de l’écume de la mer au mois d’avril. Durant ces célébrations, auxquelles on associait le symbole du poisson, les jeunes courtisanes qui se rendaient au temple de Vénus pouvaient voir, épinglés à leur robe, des morceaux d’étoffe ou de cuir en forme de poisson.

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– Une autre explication possible, mais moins probable, serait la déformation du mot «passion» en «poisson». Selon cette théorie, le poisson d’avril renverrait à la passion du Christ et à son renvoi «d’Anne à Caïphe, de Caïphe à Pilate, de Pilate à Hérode, et d’Hérode à Pilate». Les saynètes médiévales jouaient cette scène en remplaçant la figure de Jésus par une figure symbolique en forme de poisson, ce dernier étant un des nombreux symboles utilisés par les premiers chrétiens.

– Une autre hypothèse de nature religieuse fait allusion au 1er avril qui tombe souvent pendant la période du carême chrétien, période de jeûne et d’abstinence de quarante jours en référence aux quarante jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Pendant cette période, le poisson remplace la viande aux repas.

– Une autre explication fait allusion à l’usage, courant dans plusieurs pays, d’ouvrir la saison de pêche le 1er avril. Pour se moquer un peu des pêcheurs, que les poissons peu nombreux à cette époque de l’année boudaient, on leur accrochait un vrai poisson dans le dos. Le «poisson d’avril» serait donc une sorte d’analogie entre le poisson en avril qui échappe aux pêcheurs et la blague dont le sens échappe à ceux à qui elle est destinée.

– Une autre histoire de pêche, celle-ci de la Bibliothèque du Congrès américain, viendrait du fait que, contrairement à l’hypothèse précédente, les poissons se reproduisent généralement au printemps, devenant par le fait même plus abondants et plus affamés et, par conséquent, plus faciles à attraper en avril. Ainsi, le «poisson d’avril», au propre et au figuré, serait plus crédule qu’un poisson à une autre période de l’année.

– Encore une théorie fait référence à un prince de Lorraine, prisonnier dans le château de Nancy sur ordre de Louis XIII, qui se serait sauvé en traversant la Meurthe à la nage un 1er avril.

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poisson d'avril, 1er avril
Les enfants aiment bricoler et colorier les poisssons qu’ils tenteront de coller dans le dos de leurs victimes. Illustration: iStock.com/Ania Samoilova

Le poisson d’avril de nos jours

Poissons accrochés dans le dos, blagues plus ou moins réussies, canulars variés, annonces fallacieuses et autres farces et attrapes, le Poisson d’avril est reconnu dans beaucoup de pays.

En Allemagne, on appelle le 1er avril «Aprilscherz» («scherz» signifie «plaisanterie, blague, farce ou trait d’esprit»).

En Angleterre et aux États-Unis, «April Fool’s Day» veut que l’on joue des tours à ses amis après quoi on crie «April Fool!». Mais mise en garde aux Anglais: selon la tradition, les farces doivent être faites sans exception avant midi sous peine de devenir soi-même un «fool»!

Quant aux Écossais, ils apprécient tellement cette fête qu’ils l’étalent sur deux jours. La journée du 1er avril correspond au «Huntigowk Day» («gowk» = «sot») et la coutume veut qu’on fasse des farces à ses amis. Durant la seconde journée, appelée «Taily Day», au lieu d’un poisson, on accroche un petit mot dans le dos des gens avec les mots «Kick me» («Frappez-moi»).

En Espagne, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud notre 1er avril a lieu le 28 décembre, lors du «Dia de los Santos Inocentes», à savoir «le jour des Saints Innocents».

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Ce jour-là, les médias diffusent de fausses histoires insolites et on se joue des tours. Chose curieuse, le tour le plus commun au Mexique consiste à emprunter un objet à un ami et à le remplacer par des bonbons et un petit mot indiquant à l’ami qu’il s’est fait avoir. Le farceur peut alors garder l’objet «emprunté» pendant un an.

En Grèce, le 1er avril, appelé «protos aprilis», prend une dimension superstitieuse, voire quasi-spirituelle. On dit que le farceur dont la plaisanterie fonctionne aura de la chance pendant toute l’année. Dans certaines régions du Nord, s’il pleut le 1er avril, les eaux sont récoltées, car elles sont censées avoir des vertus thérapeutiques.

En Italie, en France, en Suisse, en Belgique et au Québec, on essaie de coller des poissons en papier dans le dos des autres, à leur insu, en plus de faire des blagues ou de faire croire à quelque chose qui est absolument faux.

En Pologne, on appelle le poisson d’avril «prima aprilis».

Au Portugal et au Brésil, à l’égal des Écossais, on célèbre la fête pendant deux jours. Le «Dia da mentira» tombe le dimanche et le lundi avant le carême, moment où l’on fait la fête en lançant de la farine sur tous ceux que l’on croise.

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En Russie, on célèbre le «den dourakov».

Est-ce que le 1er avril deviendra un jour une fête légale? J’en doute fort, mais avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, on dirait qu’une journée officieuse pour faire de petites farces innocentes avec nos amis ou les membres de la famille ne serait pas de trop.

Encore mieux, au lieu d’une farce, pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour partager une petite blague, une devinette, un fait intéressant, un mot de sagesse ou un petit mot d’encouragement sur nos poissons d’avril, histoire de dire à nos proches combien ils nous sont chers?

Auteurs

  • Michèle Villegas-Kerlinger

    Chroniqueuse sur la langue française et l'éducation à l-express.ca, Michèle Villegas-Kerlinger est professeure et traductrice. D'origine franco-américaine, elle est titulaire d'un BA en français avec une spécialisation en anthropologie et linguistique. Elle s'intéresse depuis longtemps à la Nouvelle-France et tient à préserver et à promouvoir la Francophonie en Amérique du Nord.

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