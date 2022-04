La lettre de Mathilde, vestige du Titanic ou canular?

Objet de bien des curiosités

Cette trouvaille a longtemps fasciné les esprits des deux côtés de l’Atlantique. Elle a attiré l’attention de nombreux médias. Des experts, des passionnés d’histoire et des descendants de Mathilde ont mené l’enquête pour tenter d’authentifier la lettre.

Coraline Hausenblas, psychomotricienne en France, a étudié le document pendant près de 140 heures, lettre par lettre, ligne par ligne. L’experte de l’écriture est maintenant convaincue qu’il s’agit d’un canular.

Elle rappelle qu’au début du 20e siècle, seule l’écriture cursive est acceptée en milieu scolaire, et les lettres sont liées entre elles au sein d’un même mot. Ce n’est qu’à l’âge adulte, selon les habitudes personnelles, que l’écriture se personnalise.

Or, selon Coraline Hausenblas, la lettre retrouvée s’écarte assez fortement des normes scolaires et sociales de l’époque et de l’écriture attendue d’une jeune fille de 13 ans au 13 avril 1912.

Écriture cursive difficile

«L’auteur de la lettre tente de maintenir une écriture en cursive et de faire des liaisons entre les lettres d’un mot, mais il ne parvient à écrire que 2 mots sur 31 en lettres cursives attachées», observe-t-elle.