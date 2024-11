Le «115 Guides bilingues»: un club de leadership

Guides et Scouts

Le mouvement des Guides (Girl Guides en anglais), l’équivalent féminin des Scouts, est fondé en 1909 par Robert Baden-Powell et sa soeur Agnes Baden-Powell.

Au Canada, les unités sont organisées par tranche d’âge: les Sparks entre 5 et 6 ans; les Embers entre 7 et 8 ans; les Guides entre 9 et11 ans; les Pathfinders entre 12 et 14 ans; les Rangers entre 15 et 17 ans; les Trex pour les plus de 14 ans.

Trois unités francophones mixtes

À Toronto, le groupe francophone «22e les Coyotes de Toronto-Est» du «District des Trois-Rives» possède trois unités mixtes garçons et filles: les Castors, les Louveteaux et les Aventuriers pour des jeunes de 7 à 17 ans.

«Nous promouvons la francophonie en permettant aux jeunes de réaliser une activité en français à l’année en dehors de l’école», rapporte Michael Prakesch, chef de groupe et responsable d’unité.

Le groupe entretient des relations avec les écoles francophones des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde pour recruter des membres. Ils réalisent diverses actions communautaires, notamment avec les Centres d’accueil Héritage (CAH) pour les personnes âgées.