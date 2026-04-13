Le 109e anniversaire de la bataille de Vimy commémoré à Toronto

Des commémorations ont été organisées en France, au Royaume-Uni et au Canada, ce dimanche, en l’honneur des soldats des trois nations tombés lors de la bataille de Vimy le 9 avril 1917.

Chaque année, le Cénotaphe de Toronto, en face de l’ancien Hôtel de Ville, est le théâtre de ce regroupement solennel en l’honneur de cette victoire canadienne importante dans le Nord-Ouest de la France pendant la Première Guerre mondiale.

Au cours de la bataille d’Arras, entre le 9 et 12 avril 1917, les soldats canadiens envoyés en Europe pour la première fois se sont emparés de la crête stratégique de Vimy. Une victoire qui a coûté plus de 3600 morts et 7000 blessés.

À Vimy, sur la côte française, a été érigé un monument aux morts en hommage aux Canadiens tombés aux côtés des Français et des Britanniques.

La cérémonie, présidée par Gérard Poupée-Hill du Comité Vimy 2026, a réuni cette année encore de nombreux officiels de l’armée et de la ville de Toronto. Parmi eux, le Consul général de France, Bertrand Pous, qui a rappelé l’importance du devoir de mémoire et de transmission.

«Il nous appartient à tous, Français et Canadiens de tous horizons et de toute génération, de faire vivre au quotidien le souvenir de Vimy. Cette cérémonie avec la participation active de nos jeunes est une contribution essentielle à la préservation de cet héritage.»