Le 109e anniversaire de la bataille de Vimy commémoré à Toronto

109ème commémoration de la bataille de Vimy
Des représentants de l'armée canadienne venus déposer une gerbe devant le monument aux morts.
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Publié 13/04/2026 par Anna Vigne

Des commémorations ont été organisées en France, au Royaume-Uni et au Canada, ce dimanche, en l’honneur des soldats des trois nations tombés lors de la bataille de Vimy le 9 avril 1917.

Chaque année, le Cénotaphe de Toronto, en face de l’ancien Hôtel de Ville, est le théâtre de ce regroupement solennel en l’honneur de cette victoire canadienne importante dans le Nord-Ouest de la France pendant la Première Guerre mondiale.

109ème commémoration de la bataille de Vimy
La fanfare a rythmé la cérémonie en interprétant, entre autres, les hymnes nationaux français, britanniques et canadiens.

Au cours de la bataille d’Arras, entre le 9 et 12 avril 1917, les soldats canadiens envoyés en Europe pour la première fois se sont emparés de la crête stratégique de Vimy. Une victoire qui a coûté plus de 3600 morts et 7000 blessés.

À Vimy, sur la côte française, a été érigé un monument aux morts en hommage aux Canadiens tombés aux côtés des Français et des Britanniques.

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Le Mémorial de Vimy: un morceau de territoire canadien en France. Photo: Gabriel Racle
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À Ottawa, le président de la Légion royale canadienne, le vice-admiral à la retraite Larry Murray, a déposé une couronne au Monument national de la Guerre en l’honneur du 109e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Photo: Légion royale canadienne sur X

La cérémonie, présidée par Gérard Poupée-Hill du Comité Vimy 2026, a réuni cette année encore de nombreux officiels de l’armée et de la ville de Toronto. Parmi eux, le Consul général de France, Bertrand Pous, qui a rappelé l’importance du devoir de mémoire et de transmission.

«Il nous appartient à tous, Français et Canadiens de tous horizons et de toute génération, de faire vivre au quotidien le souvenir de Vimy. Cette cérémonie avec la participation active de nos jeunes est une contribution essentielle à la préservation de cet héritage.»

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En effet, la jeunesse était partie prenante de la cérémonie: musiciens dans la fanfare ou orateurs pour lire à la foule le poème Au Champ d’honneur de John McCrae en français et en anglais.

109ème commémoration
Le consul général de France, Bertrand Pous, et la mairesse de Toronto, Olivia Chow.

La mairesse Olivia Chow a également répondu présente à l’appel du comité pour évoquer le lien qui unit Français et Canadiens.

«Français anglais, natifs et immigrants, ils l’ont fait ensemble. Nous n’oublierons jamais le pouvoir de travailler ensemble, de renforcer nos liens communs.»

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