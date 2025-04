Commémoration torontoise du 108e anniversaire de la Bataille de Vimy

Lourdes pertes

Entre le 9 et 12 avril 1917, dans le cadre de la bataille d’Arras, les soldats canadiens se sont emparés de la crête stratégique de Vimy, au prix de lourdes pertes: plus de 3600 morts et 7000 blessés.

Cette victoire est devenue un symbole d’autonomie pour la nation canadienne par rapport au Royaume-Uni, puisque c’était la première fois dans cette guerre qu’une bataille menée par des Canadiens n’engageait que des Canadiens.

C’est à Vimy, par la suite, qu’a été installé le principal monument de guerre canadien en France.