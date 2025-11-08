L’automne reçoit ses lettres de noblesse

Fabienne Gagnon, Abécédaire d’automne
Fabienne Gagnon, Abécédaire d’automne, album illustré par Fanny Achache, Montréal, Éditions Station T du groupe Productions Somme toute, collection Station jeunesse, 2025, 40 pages, 24,95 $.
Publié 08/11/2025 par Paul-François Sylvestre

L’automne est synonyme de récolte et rentrée, de couleurs et costumes. Après avoir publié Abécédaire d’hiver, Fabienne Gagnon et Fanny Achache nous offrent Abécédaire d’automne, un album plein de poésie et d’humour.

«Alerte aux araignées / L’automne est arrivé!» Ainsi commence l’abécédaire. La lettre A engendre 5 mots sur 6. La lettre Z, elle, en réunit 4 sur 5: «Zut! Les zombis zieutent Zouzou!» Quant aux illustrations de Fanny Achache, elles sont coquines et éveillent une pure fascination.

Loins des lieux communs

La poésie de l’autrice Fabienne Gagnon virevolte avec les feuilles d’automne pour nous divertir et nous faire rêver. Ses courts textes s’éloignent des lieux communs normalement présentés dans un album pour jeune lectorat.

Pour la lettre Q, il n’y a pas que le Québec, loin de là:

«Pour qui les quatre quatre-quarts aux quatre-épices du Québec?
Pour Quentin le quincailler et ses quintuplés.»

Quand j’ai commandé cet album, je me suis dit que, pour la lettre H, il serait inévitablement question de l’Halloween. Je ne me suis pas trompé, mais je ne m’attendais pas à autant d’originalité:

«Horace l’horrible harpiste
Et Hubert le hamster hurleur
Habitent là-haut
Dans le hameau hanté de l’Halloween.»

Imagination débridée

Dans ce genre d’album, on met souvent en évidence un seul mot pour chaque lettre de l’alphabet. L’imagination débridée de Fabienne Gagnon lui permet d’être on ne peut plus généreuse. Tous les noms, adjectifs, verbes et adverbes entrent dans la ronde.

Sous la lettre S, il y a même une préposition qui s’ajoute:

«Un soir de septembre
Sous les saules
Souris et souricettes
Sorcières et squelettes
Savourent en secret
De la soupe aux serpents.»

Ce livre est parfait pour explorer l’automne avec ses plaisirs, ses évènements et même ses inconvénients à certains moments. Des personnages humains, des animaux et des symboliques rendent les illustrations tour à tour dynamiques, drôles ou touchantes.

L’autrice et l’illustratrice

Fabienne Gagnon est née entourée de livres. Dès son plus jeune âge, elle écrit des poèmes en s’inspirant de la nature, ce qu’elle fait toujours aujourd’hui. Animés par le rythme des saisons et les émotions de l’enfance, ses écrits valsent entre l’humour et l’émerveillement.

Abécédaire d’automne est son sixième livre pour la jeunesse.

Fanny Achache démarre sa vie professionnelle en France, tout d’abord dans le cinéma, puis dans la publicité. À son arrivée au Québec, elle étudie le graphisme et se lance dans l’illustration.

L’automne aux couleurs éclatantes et à l’ambiance mystérieuse est pour elle une véritable source d’inspiration.

Partagez
Tweetez
Envoyez

