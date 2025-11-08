L’automne reçoit ses lettres de noblesse

L’automne est synonyme de récolte et rentrée, de couleurs et costumes. Après avoir publié Abécédaire d’hiver, Fabienne Gagnon et Fanny Achache nous offrent Abécédaire d’automne, un album plein de poésie et d’humour.

«Alerte aux araignées / L’automne est arrivé!» Ainsi commence l’abécédaire. La lettre A engendre 5 mots sur 6. La lettre Z, elle, en réunit 4 sur 5: «Zut! Les zombis zieutent Zouzou!» Quant aux illustrations de Fanny Achache, elles sont coquines et éveillent une pure fascination.

Loins des lieux communs

La poésie de l’autrice Fabienne Gagnon virevolte avec les feuilles d’automne pour nous divertir et nous faire rêver. Ses courts textes s’éloignent des lieux communs normalement présentés dans un album pour jeune lectorat.

Pour la lettre Q, il n’y a pas que le Québec, loin de là:

«Pour qui les quatre quatre-quarts aux quatre-épices du Québec?

Pour Quentin le quincailler et ses quintuplés.»