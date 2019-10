L’Atlantique s’habitue aux tempêtes tropicales

À la mi-septembre, l’ouragan Dorian, devenu tempête post tropicale juste avant de toucher terre en Nouvelle-Écosse, a déferlé sur une bonne partie des provinces de l’Atlantique.

La force de la tempête et ses conséquences ont été importantes: des vents de plus de 150 km/heure, des vagues de plus de 20 mètres – et même un de plus de 30 mètres enregistrés près des côtes de Terre-Neuve, plus de 100 mm de pluie par endroits et plus du quart des habitants des Maritimes privés de courant.

Moins intense, mais plus étendu que l’ouragan Juan qui avait frappé la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard en 2003, Dorian aura laissé sa trace.

Évidemment, ce n’est rien à comparer aux ravages que ces ouragans ou tempêtes peuvent faire dans les Caraïbes, au Mexique ou aux États-Unis, comme l’ont vécu les Bahamas avec Dorian.

Marées hautes



L’un des dommages les plus permanents qu’occasionnent les fortes tempêtes est l’érosion des côtes.