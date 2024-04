Laser à faible énergie: une thérapie douteuse

«Peu d’entre elles ont été faites chez l’humain.»

La photobiomodulation a ainsi été testée pour traiter l’AVC aigu dans une série de trois essais cliniques de plus en plus grands. La technique semblait bien fonctionner dans le plus petit d’entre eux, mais ses bienfaits étaient limités à un sous-groupe dans le deuxième et inexistants dans le troisième… Au point où ce dernier essai a dû être arrêté prématurément.

Un mécanisme encore mystérieux?

Les articles scientifiques sur la photobiomodulation théorisent souvent sur la façon dont cette lumière guérisseuse pourrait fonctionner chez les êtres vivants. On se base notamment sur la recherche de la Dre Tiina Karu et de son équipe, selon qui cette lumière offre ses bienfaits à travers la mitochondrie.

Toutes nos cellules (et celles des animaux, des plantes et des champignons) contiennent des petites structures appelées mitochondries qui génèrent l’énergie dont un être vivant a besoin. Ces mitochondries ont une série de protéines qui s’échangent des électrons, et une de celles-ci, le cytochrome c oxydase, contient de l’hème et du cuivre qui absorbent la lumière, tout spécialement dans le rouge et l’infrarouge du spectre lumineux.

Donc, on éclaire le tissu biologique avec cette lumière. Celle-ci est absorbée par le cytochrome c oxydase de nos mitochondries. Et ce que nous obtiendrions, selon cette théorie, serait un véritable effet domino biologique dans l’ensemble de l’organisme.