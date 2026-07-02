L’artiste-entrepreneur Daniel Sauvé à la direction de l’APCM

Daniel Sauvé, APCM, Règlement 17
Le groupe Règlement 17. À l'avant-plan à la guitare: Daniel Sauvé.
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Publié 02/07/2026 par l-express.ca

Artiste-entrepreneur, membre du groupe hard rock franco-ontarien Règlement 17, Daniel Sauvé succédera le 1er septembre à Thomas Kriner à la direction de l’Association des professionnel.le.s de la chanson et de la musique (APCM).

Daniel Sauvé cumule 30 ans d’expérience dans l’industrie musicale. Il est actif au sein de la communauté musicale francophone canadienne depuis le début de son parcours professionnel, ayant notamment siégé au conseil d’administration de l’APCM et l’ayant présidé de 2014 à 2020.

Daniel Sauvé, APCM, Règlement 17
Daniel Sauvé.

Figure historique de l’APCM

«Il connaît donc déjà très bien les réalités actuelles de l’organisme, et représente une figure historique de l’association», fait valoir la présidente Ariane Mahrÿke Lemire.

Ariane Mahrÿke Lemire Lemire, APCM, Règlement 17
Ariane Mahrÿke Lemire.

Daniel Sauvé rejoint une équipe qu’il connaît bien, pour les avoir côtoyés lors de son mandat de direction musicale de la 11e édition des résidences Rond Point, ou encore comme formateur lors de la dernière édition du festival en milieu scolaire Quand ça nous chante.

Il y amène également 25 années d’expérience de travail au magasin de musique Steve’s, dont 8 ans comme gérant de magasin.

«Cette année a marqué beaucoup de changements au sein de l’équipe de l’APCM», indique Ariane Mahrÿke Lemire.

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«La passion et le dévouement de Daniel Sauvé, ainsi que son savoir et son amour pour notre association ont fait de lui le choix clair pour assurer la continuation de l’APCM.»

Rond Point
Daniel Sauvé accompagnant Le Slow, un des lauréats de la dernière édition de Rond Point.

À la rencontre des membres

Le prochain DG annonce qu’il ira à la rencontre des membres au cours des prochains mois.

«Que vous soyez des vétérans ou en début de carrière, dans les grands centres ou dans une communauté éloignée, instrumentiste ou auteur-compositeur-interprète, je veux qu’on se parle de votre réalité, de vos défis, de vos bons coups, de vos ambitions et de vos préoccupations.»

«Nous ne sommes pas à l’abri des tendances globales, mais nous pouvons certainement collectivement occuper plus d’espace dans la conversation sociétaire et reprendre notre place comme moteur culturel de nos communautés.»

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