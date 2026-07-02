L’artiste-entrepreneur Daniel Sauvé à la direction de l’APCM

Artiste-entrepreneur, membre du groupe hard rock franco-ontarien Règlement 17, Daniel Sauvé succédera le 1er septembre à Thomas Kriner à la direction de l’Association des professionnel.le.s de la chanson et de la musique (APCM).

Daniel Sauvé cumule 30 ans d’expérience dans l’industrie musicale. Il est actif au sein de la communauté musicale francophone canadienne depuis le début de son parcours professionnel, ayant notamment siégé au conseil d’administration de l’APCM et l’ayant présidé de 2014 à 2020.

Figure historique de l’APCM

«Il connaît donc déjà très bien les réalités actuelles de l’organisme, et représente une figure historique de l’association», fait valoir la présidente Ariane Mahrÿke Lemire.

Daniel Sauvé rejoint une équipe qu’il connaît bien, pour les avoir côtoyés lors de son mandat de direction musicale de la 11e édition des résidences Rond Point, ou encore comme formateur lors de la dernière édition du festival en milieu scolaire Quand ça nous chante.

Il y amène également 25 années d’expérience de travail au magasin de musique Steve’s, dont 8 ans comme gérant de magasin.

«Cette année a marqué beaucoup de changements au sein de l’équipe de l’APCM», indique Ariane Mahrÿke Lemire.