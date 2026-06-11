Douzièmes résidences artistiques Rond Point

Les résidences artistiques Rond Point, menées par l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM), sont de retour pour une douzième année.

Cette série de formation s’adresse aux artistes franco-ontariens en émergence ou en début de carrière, solo ou en groupe, de tous les styles de musique.

Encadrés par des professionnels de l’industrie musicale et par l’équipe de l’APCM, les participants travaillent notamment la composition de textes, la technique vocale, les arrangements musicaux, l’interprétation scénique, les stratégies de mise en marché, l’enregistrement en studio et la gestion de carrière.

Octobre, novembre et décembre

Les trois résidences de trois ou quatre jours chacune, à Ottawa, sont échelonnées sur trois mois:

• première résidence: les 13, 14 et 15 octobre au Club SAW;