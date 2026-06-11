Douzièmes résidences artistiques Rond Point

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L'une des artistes des résidences Rond Point XI, Sophie Ash, en spectacle en décembre 2025. Photos: APCM
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Publié 11/06/2026 par l-express.ca

Les résidences artistiques Rond Point, menées par l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM), sont de retour pour une douzième année.

Cette série de formation s’adresse aux artistes franco-ontariens en émergence ou en début de carrière, solo ou en groupe, de tous les styles de musique.

Encadrés par des professionnels de l’industrie musicale et par l’équipe de l’APCM, les participants travaillent notamment la composition de textes, la technique vocale, les arrangements musicaux, l’interprétation scénique, les stratégies de mise en marché, l’enregistrement en studio et la gestion de carrière.

Rond Point
Des artistes au travail au cours d’une résidence Rond Point.

Octobre, novembre et décembre

Les trois résidences de trois ou quatre jours chacune, à Ottawa, sont échelonnées sur trois mois:

• première résidence: les 13, 14 et 15 octobre au Club SAW;

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• deuxième résidence: les 2, 3, 4 et 5 novembre au Audio Valley Recording Studio;

• troisième résidence: les 8, 9 et 10 décembre à The 27 Club.

À l’issue des trois résidences et sur recommandations d’un jury, les participants peuvent recevoir des prix contribuant à leur développement professionnel:

• participation aux demi-finales du Festival international de la chanson de Granby;

• participation à une résidence pour auteurs-compositeurs-interprètes à Petite-Vallée;

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• participation à une performance lors du Festival franco-ontarien de juin 2027.

Trois artistes récompensés en 2025

La onzième saison de Rond Point a culminé le 11 décembre 2025 par un spectacle à la Nouvelle Scène Desjardins, à Ottawa. Les trois artistes Mackenzi Dusseault, Le Slow et Sophie Ash se sont tous mérité des prix offerts par les partenaires.

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Mackenzi Dusseault, Sophie Ash et Le Slow se sont démarqués au cours des résidences Rond Point XI en 2025.

Le Slow a remporté le prix du Festival franco-ontarien, se méritant une performance au Café Communal du festival.

Rappeur d’origine ivoirienne, Le Slow estime qu’il a pu «tirer des acquis conséquents» de sa participation à Rond Point, «notamment une meilleure perspective des possibilités de développement professionnel aux niveaux local et au-delà».

Sophie Ash a remporté le prix du Festival international de la chanson de Granby, se méritant une place en demi-finale du Grand Concours Hydro-Québec du FICG 2026.

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Sophie Ash navigue à travers ses origines belges et libanaises et explore différentes sonorités. «Rond Point est une expérience inouïe et un véritable tremplin pour de futures opportunités», dit-elle.

Mackenzi Dusseault et Sophie Ash ont remporté le prix du Camp chanson de Petite-Vallée, se méritant une participation à une résidence d’écriture de chanson à l’été 2026 en Gaspésie.

«En juste trois mois, j’ai pu retrouver en moi la flamme qui me pousse à vouloir continuer ma carrière en musique», commente Mackenzi Dusseault, originaire du Nord de l’Ontario. «Le saut que j’ai fait durant et après ces résidences est incroyable.»

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Le Slow en spectacle.

Chanter et s’accompagner

Les candidates et candidats au projet Rond Point XII doivent être âgés de plus de 18 ans le 13 octobre 2026; résider en Ontario; être en mesure de chanter en s’accompagnant d’un instrument.

Comme Rond Point est ouvert aux artistes en début de carrière, ils ne doivent pas être membres actifs de l’Union des artistes. Ils ne doivent pas avoir remporté de prix ou de récompense lors des dernières éditions de Rond Point. Ils doivent avoir dans leur répertoire musical au moins trois chansons en français (reprises acceptées).

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Les dossiers de candidature doivent être soumis par voie électronique. Date limite: vendredi 24 juillet à midi.

Le formulaire de candidature nécessite une authentification à un compte Google. Assurez-vous d’être prêts à remplir le formulaire en une seule fois: vous ne pourrez pas revenir pour modifier ou sauvegarder vos réponses.

Info: Jonas Allamanno, responsable des événements artistiques, [email protected].

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